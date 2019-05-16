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Генетики доказали, что обмороки вызывают не только внешние факторы. Найден ген предрасположенности к обморочным состояниям.

Ранее считалось, что человек может упасть в обморок от влияния внешних факторов - обезвоживания, беспокойства или высокой температуры. Исследователи из Университета Копенгагена пришли к выводу, что склонность к потере сознания обусловлена генетической предрасположенностью.

В ходе исследования были изучены данные из британского биобанка, содержащего генную информацию о 400 тысячах жителей страны. 9163 пациента, оставивших свою генную информацию, обращались в лечебные учреждения после обмороков.

Выяснилось, что фрагмент второй хромосомной пары увеличивает риск обморока. Иначе говоря, ученые нашли ген, провоцирующий обмороки. При равных внешних факторах, больше шансов потерять сознания у пациента, обладающего подобным геном.

Как сообщается, генетическое отклонение может быть на двух хромосомах второй пары. В этом случае риск потери сознания увеличивается на 30%. При этом, у женщин подобная генетическая особенность может в три раза увеличить риск обморока.