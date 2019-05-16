Болели ноги, а вылечили сердце: Учёные открыли новые свойства недорогого препарата

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Риск развития сердечно-сосудистых недугов понизился на 15%.

Учёные были удивлены, когда открыли новые свойства недорогого препарата. Глюкозамин является диетической добавкой от боли в суставах, уменьшающей симптомы остеоартрита. Однако, проанализировав данные здоровья свыше 400 тысяч человек, медики пришли к выводу, что это лекарство может снизить риск сердечно-сосудистых проблем.

Информацию предоставил Национальный центр комплементарного и интегрального здоровья. По его данным, около 2,6% взрослого населения в США, принимают глюкозамин, хондроитин или оба препарата. Таким образом препараты вошли в список самых популярных добавок среди людей.

В свою очередь коллеги из Университета Тулэйн в Новом Орлеане, провели большое исследование и обнаружили, что люди, принимающие глюкозамин, самостоятельно понизили риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульта.

Исследовательская группа проанализировала данные участников, 19,3% из которых заявили о том, что у них болели ноги, а вылечили они сердце. Всё благодаря глюкозамину. Однако медики не до конца уверены в его пользе для сердца, поэтому не рекомендуют его принимать. В любом случае необходима обязательная консультация врача.