Смерть можно остановить! Учёные назвали лучшие продукты для предотвращения рака

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Не нужно отказываться от всей вкусной пищи, чтобы минимизировать риски развития онкологии. Советы экспертов помогут разнообразить свой рацион и защитить себя и близких.

В прошлом году почти 9 миллионов человек умерли от разрастания раковых опухолей, а количество больных с подобными диагнозами неизменно растёт с каждым днём. Многие люди не задумываются о смертельном недуге, пока он не постучится к ним в дверь, забывая, что смерти можно остановить с помощью профилактических мер. Одной из таких мер является здоровое питание, поэтому учёные недавно назвали лучшие продукты для предотвращения рака. В данный список вошли томаты за счёт наличия в них ликопена, являющегося мощным антиоксидантом. Не менее полезными в этом плане оказались яйца и рыба, так как жирные кислоты в их составе обладают противоопухолевыми свойствами. Для предотвращения онкологии рацион человека должен содержать ягоды, цитрусы, японские и китайские грибы, а также бурые водоросли, поддерживающие работу щитовидной железы. Плодовые семечки и орехи содержат леатрил, которого «боятся» раковые клетки, а лук и чеснок обладают способностью нейтрализовать различные токсины, зачастую приводящие к развитию рака. Любители брокколи будут рады узнать, что их любимое лакомство содержит целых 3 вещества, препятствующих росту опухолей и укрепляющих иммунную систему человека.

Кроме того, учёные напомнили, что риск развития рака значительно повышается из-за употребления красного мяса. Исследования выявили, что наибольшую опасность для здоровья человека представляет колбаса, сосиски, бекон и обработанное мясо. Не менее опасным возбудителем онкологии считается алкоголь, а в особенности пиво. Чтобы обезопасить свой организм, в антираковую диету стоит включить и кукурузу, морковь, свеклу, куркуму, зелёный чай, шпинат, яблоки, грецкие орехи, кофе, а также батат и петрушку. Отдельного упоминания стоит соя и продукты, сделанные из неё, ведь она позволит заменить опасное для здоровья мясо и внесёт в организм вещества, препятствующие росту злокачественных образований.