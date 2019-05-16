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Нормализовать артериальное давление можно, скорректировав свой рацион и образ жизни, уверены столичные специалисты.

Артериальная гипертензия – это одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний в мире. Считается, что ее вызывают гормональные нарушения механизмов контроля артериального давления, и повлиять на это можно, изменив образ жизни.

Так, кардиолог столичной поликлиники Николай Серебряков считает, что для коррекции давления необходимо сменить рацион. В частности, необходимо отказаться от употребления соли, которая задерживает жидкость в организме, нарушая функцию почек. Это, в свою очередь, приводит к повышению кровяного давления. По словам специалиста, в его практике были случаи нормализации давления у пациентов, к которой приводил отказ от соли.

Бесспорным фактором риска является курение и лишний вес, которые провоцируют большинство проблем с сердцем. Порой, для нормализации давления достаточно бросить курить и начать заниматься спортом. Среди прочего, московские врачи посоветовали гипертоникам есть клюкву, бруснику, каши и овощи. В этих продуктах содержится калий и магний, который помогает снизить давление.

Стоит отметить, что в некоторых случаях вышеописанных методов недостаточно. Если здоровое питание и отказ от вредных привычек не помогли – это весомый повод для похода к кардиологу.