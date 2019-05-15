Названа идеальная ежедневная доза полезных продуктов для здоровья

Вчера, 20:52

Проблема в том, что человеку такое количество попросту не осилить.

В природе существует множество продуктов, которые приносят пользу для нашего здоровья. Правильное питание стало для многих нормой жизни. Во всём этом изобилии природных витаминов есть одно «но» - их нужно употреблять очень много, чтобы идеальная ежедневная доза полезных веществ усвоилась организмом. Учёные взяли 5 самых популярных продуктов, чтобы на их примере показать, как работает система.

Корица. Источник огромного количества витаминов и полезных веществ. Медиками древности она названа «волшебным лекарем». В современном мире её употребляют те, кто хочет избавиться от лишних килограммов. В этом помогает вещество циннамальдегид, содержащееся в корице. Чтобы достигнуть эффекта, нужно употреблять 13 грамм корицы каждый день. Это больше, чем упаковка в магазине.

Черника. Самая полезная ягода России. Особую ценность представляют ресвератрол, оказывающий противоопухолевое действие и антоцианы, укрепляющие сердечно-сосудистую систему. Всё это можно получить, съедая за день 10 тысяч ягод черники.

Красное вино. Так как этот напиток приготовлен из винограда, в нём тоже, как и в чернике, присутствует ресвератрол. Для ежедневной нормы этого элемента необходимо выпивать 200 бутылок. Даже если пить красное вино и закусывать черникой, всё равно получается чрезмерное количество алкоголя.

Куркума. Известная индийская пряность, в которой содержится много куркумина. Он помогает избежать таких проблем, как артрит. К тому же это вещество положительно влияет на сердце и сосуды. В Индии считают, что куркумин нужно употреблять, чтобы уберечься от инсульта. Для этого придётся съедать 100 грамм куркумы ежедневно.

Шоколад. Замыкает пятерку всеми излюбленное лакомство из какао-бобов. Шоколад, обязательно тёмный, способен оказать помощь при повышенном давлении. Это случится в том случае, если вы съедите целую плитку. Это неминуемо скажется на вашем избыточном весе. Лишние килограммы станут причиной кровяного давления. Круг замкнулся.

Как же тогда поступить? На деле всё очень просто. Не используйте перечисленные и прочие продукты, как лекарство, когда уже что-то случилось. Возьмите за правило включать их в свой ежедневный рацион. Сбалансированное питание поможет избежать многих проблем со здоровьем.