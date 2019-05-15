Рак по зрачкам: Учёные научились по глазам диагностировать смертельное заболевание

Вчера, 22:59

Маленькие зрачки и опухшие веки могут быть симптомами рака лёгких.

Учёные рассказали, что диагностировать рак лёгких на ранней стадии практически невозможно: начальные симптомы похожи на простуду или бронхит. Определяют смертельное заболевание, когда раковые клетки уже распространились по всему организму.

Классическими признаками онкологии являются: боль в грудной клетке, удушливый кашель, проблемы с дыханием. Недавно специалисты научились использовать симптомы других органов для определения заболевания. Учёные выяснили, что по глазам можно «прочитать» болезнь: маленькие зрачки, опухшие веки, слабое потоотделение головы могут быть сигналами рака лёгких.

По словам экспертов, не только по зрачкам можно определить рак. Дыхательные органы первыми страдают от болезни, а поэтому постоянный хриплый голос может говорить о наличии раковых клеток.

Медики рекомендуют при наличии подобных симптомов обратиться к специалисту, чтобы сделать комплексное обследование организма. Именно выявление болезни на ранней стадии повышает шансы на скорейшее выздоровление.