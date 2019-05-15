Назван идеальный завтрак для диабетиков

Вчера, 19:39

Больше жиров, меньше углеводов. Диетологи рассказали, как уменьшить утренние всплески сахара в крови.

Британский профессор школы здоровья Джонатан Литтл сообщил, что завтрак с большим количеством жиров поможет контролировать уровень глюкозы в течение дня. Именно высокое содержание углеводов в утреннем приёме пище провоцирует инсулинорезистентность у людей с диабетом 2 типа.

Диетологи считают, что идеальный завтрак предотвратит резкий скачек сахара и улучшит гликемический контроль.

Омлет назван лучшим блюдом для диабетиков. Также к завтракам с «правильными» пропорциями жиров и углеводов относят: салат с беконом и авокадо, шпинат с сыром, яичница с беконом, яблоко с миндальным маслом, копчёный лосось с яйцом, овощи в кокосовом масле.

К списку запрещённых для диабетиков завтраков отнесли: овсяные хлопья, хлеб, манго, груша, банан, подслащённый йогурт, фруктовый сок.

Диетологи рассказали, что многие продукты считаются якобы полезными, однако при этом могут содержать много сахара и рафинированных углеводов. Именно подсластители являются самым худшим ингредиентом в современной диете. Медики рекомендуют тщательно проверять состав употребляемых продуктов.