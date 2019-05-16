Аспирин и парацетамол могут убить! Учёные рассказали об опасности привычных лекарств

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Внезапные кровоизлияния, повреждение мозга, отказ почек и многое другое ждёт людей, злоупотребляющих даже самыми безобидными препаратами. Простые советы врачей научат правильно пользоваться медикаментами и не подвергать риску своё здоровье.

С самого детства многие мамы приучают своих чад к использованию некоторых лекарств, даже не подозревая, что тем самым они подвергают детей серьёзному риску. Недавно учёные рассказали об опасности привычных лекарственных препаратов, ведь даже аспирин и парацетамол могут убить человека при неправильном использовании. В ходе тщательных исследований было выявлено, что аспирин при ежедневном применении значительно повышает шансы образования внутричерепного кровотечения, а также негативно влияет на общую свёртываемость крови. Парацетамол и анальгин зачастую принимаются от повышенной температуры и головных болей соответственно, но увлечение этими лекарствами может вызвать кровотечение в желудке, а также привести к появлению язвы или гастрита. Множество людей уже не может представить свою жизнь без спреев и каплей для носа, принимая их практически каждый день. Однако, в большинстве таких препаратов содержатся вещества с сосудосуживающими свойствами, из-за чего могут пострадать сосуды в головном мозге, что часто приводит к сильным головным болям и головокружениям.

Любителям принимать различные витамины стоит следить за тем, какие именно препараты попадают в их организм, ведь пищевые добавки с высоким содержанием витамина D негативно сказываются на работе почек, а изрядные дозы витамина С повышают риск тромбоза. Гипертоникам эксперты советуют ограничить приём таких обезболивающих средств как ибупрофен, напроксен и диклофенак, ведь данная группа медикаментов при длительном потреблении может привести к инсульту и инфаркту. Кортизон нередко используют при восстановлении от травм спортивного характера, но его регулярное принятие, как показали исследования, ведёт к развитию катаракты, диабета, остеопороза и уменьшению прочности сухожилий. Не менее роковой ошибкой может оказаться увлечение приёмом антибиотиков, так как организм со временем потеряет иммунитет к мутировавшим вирусам и приобретёт устойчивость к таким препаратам.