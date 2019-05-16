Учёные доказали, что вода нормализует уровень глюкозы в крови

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Это исследование поможет миллионам людей, страдающим диабетом.

Диабет - болезнь, забирающая миллионы жизней по всему миру. Учёные ежедневно проводят опыты, чтоб выявить, как различные продукты влияют на уровень глюкозы в крови.

Недавно учёный и директор лаборатории гидратации в Университете штата Аризона Ставрос Кавурас, провёл исследование и доказал, что употребление 8 стаканов воды в день помогает нормализовать уровень глюкозы. Это может быть простым, эффективным и недорогим способом улучшить качество жизни больных диабетом, и потенциально помочь предотвратить болезнь у других.

Для эксперимента учёные взяли группу людей, страдающих диабетом, и регулировали употребление воды. Исследовательская группа всё это время обследовала испытуемых и проверяла уровень глюкозы. В результате они доказали, что вода нормализует уровень глюкозы.

Чтобы понять причины, они продолжили изучать гормоны, контролирующие сохранение воды в почках. Позже удалось выяснить, что когда организм сохраняет воду из-за неправильного водного баланса, его способность перерабатывать глюкозу нарушается.

Ставрос Кавурас говорит, что люди умирают от осложнений, связанных с диабетом. Если поддерживать уровень глюкозы в норме, питаться правильно и не забывать про физические нагрузки, то диабетики могут прожить гораздо дольше.