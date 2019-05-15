Землю накрыла магнитная буря: Врач рассказал, как избежать головной боли

Вчера, 11:59

Чтобы насытить мозг кровью богатой кислородом врач рекомендует использовать жвачку.

14 мая планету накрыла сильнейшая за последние полтора-два года магнитная буря. Высокая активность Солнца привела к тому, что метеозависимые люди по всей стране испытывали ухудшение здоровья. Бури классифицируют по пятибалльной шкале, где 5-й уровень является самым сильным, но такие бури происходят раз в 10-20 лет. Специалисты отмечают, что бури 3-го уровня хоть и привычны для планеты, но их негативное влияние крайне высоко.

Специалист по морфодиагностике, врач Александр Эдигер рассказал, как справиться с сильнейшей магнитной бурей. Эдигер отмечает, что магнитные излучения Солнца негативно воздействуют и изменяют кровообращение человека, что крайне опасно для гипертоников и людей со слабым сердцем. Повышается риск инфаркта миокарда и нарушений кровообращения в мозгу. Возможны неврологические нарушения, влекущие за собой невнимательность и ухудшение памяти.

Врач рассказал, как избежать головной боли при магнитных бурях. В первую очередь необходимо поддерживать питьевой режим. Вода должна быть негазированной, а выпивать ее нужно как минимум 1,5 литра в сутки. Для улучшения эффекта можно выпить пол таблетки аспирина. Также необходимо воздержаться от употребления алкоголя и есть легкую пищу, чтобы избежать переедания. Эдигер развеивает популярное заблуждение о том, что стены домов блокируют магнитные бури. Специалист рекомендует уменьшить физическую активность и прогуляться на свежем воздухе, но не пребывать под солнечными лучами. Для эффективности кровообращения мозга и обеспечения его кислородом врач рекомендует использовать жевательную резинку. Исполнение всех предписанных рекомендаций сделает так, что магнитные бури будут больше не страшны.

Специалисты отмечают, что еще несколько дней после прохождения бури у людей может наблюдаться заторможенность реакции и рекомендуют воздержаться от поездок за рулем.