Руки – зеркало души: Ученые рассказали, что руки могут выдать в человеке

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Проведя исследования, ученые связали некоторые характеристики кистей рук людей с их состоянием, привычками и образом жизни.

Специалисты из Норвегии и Кореи утверждают, что руки могут дать определенное знание о том или ином человеке, которому они принадлежат. Проведя исследования и собрав соответствующую статистику, ученые выяснили, что существует явная закономерность между некоторыми характеристиками рук человека с его состоянием, привычками и образом жизни.

Как утверждают ученые, люди с крупными ладонями обладают большим объемом легких. Помимо этого, существует связь между указательным и безымянным пальцами, которая может говорить о способностях человека к пространственному мышлению.

Разница длин указательного и безымянного пальцев может также рассказать о верности человека к своему избраннику - чем пальцы короче, тем вернее человек. Ученые связали этот факт с тем, что форма и некоторые физические особенности и характеристики кистей рук формируется еще на этапе внутриутробного формирования. На этом этапе задается уровень тестостерона человека.