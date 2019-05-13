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При высоком кровяном давлении стоит выбирать препараты без надобности хранения в холодильнике.

Пациенты с диагнозом высокое кровяное давление имеют много ограничений в жизни, ведь они очень уязвимы для многих факторов. Чтобы обезопасить себя стоит внимательно следить за своим состоянием, говорят медики, и систематически приходить на консультации к кардиологу. Кроме этого важно принимать лекарства, назначенные по рецепту. Но медиками названы пациенты, кому нельзя пить холодные лекарства. В числе этой группы оказались именно люди с высоким кровяным давлением. Объяснить этот факт просто врачам, ведь люди часто могут покупать препараты, которые после открытия можно хранить только в холодильнике. Зачастую лекарство для приёма никто не греет, опасаясь потери полезных качеств препарата. Итогом в лучшем случае становится аллергия, ангина и даже сыпь по телу. Чтобы избежать этого рекомендуется принимать лекарства, которые не нужно хранить в холоде. Кроме этого противоотёчные средства, такие как псевдоэфедрин, эфедрин, фенилэфрин, нафазолин и оксиметазолин, могут повышать кровяное давление и частоту сердечных сокращений. Стоит убедиться, что лекарства от простуды или аллергии, которые нужно принимать, не содержат этих ингредиентов.

Врачи говорят, что людям с повышенным кровяным давлением стоит регулярно консультироваться с медиками и корректировать лечение в соответствии с современными медикаментами. Некоторые средства могут препятствовать действию лекарств предназначенных для нормализации кровяного давления. «Если у вас заболевание сердца, обязательно обсудите все варианты лекарств с вашим кардиологом, прежде чем принимать что-либо», - говорят эксперты. Таким образом, медиками названы пациенты, кому нельзя пить холодные лекарства, и это не дети.