Защищает от рака, но портит кровь? Врачи рассказали об опасности солнцезащитного крема

Сегодня, 05:00

Солнцезащитный крем содержит химические вещества, которые вредны для организма. Впитываясь в кожу, они попадают в кровь. Специалисты предупреждают, что следует быть осторожнее с защитой от ультрафиолета.

Не секрет, что солнцезащитный крем – неотъемлемый спутник каждого, кто собирается на пляж, да и вообще на улицу в жаркое время года. Солнце не щадит кожу, а потому необходимо о ней заботиться, чтобы уберечь себя от онкологических заболеваний. Но, несмотря на то, что крем защищает от рака, некоторые медики утверждают, что он портит кровь.

Было проведено исследование, в котором приняли участие 24 здоровых человека. Им необходимо было использовать солнцезащитный крем. В результате оказалось, что у добровольцев уровень химикатов солнцезащитного крема в крови быстро поднялся выше рекомендованного. При этом участники были разделены на 4 группы, и каждая использовала разные виды средств от Солнца. Но на уровень вредных веществ это не повлияло. Позже врачи рассказали об опасности солнцезащитного крема. Оказалось, что, попадая в кровь, он разносится по всему организму, а вместе с ним и химические компоненты, которые значительно загрязняют организм и провоцируют развитие других болезней.

Однако некоторые учёные относятся к данному исследованию скептически. Они заявили, что участники применяли свой назначенный продукт на 75% своего тела четыре раза в день, в течение четырех дней. Это 140 мл солнцезащитного крема ежедневно. По их мнению, это экстремальные условия. На самом же деле никто не использует крем в таких количествах. Именно поэтому медики уверены, что привычная доза крема не несёт опасности для организма.