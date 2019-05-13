Ученые: Изменения в голосе могут свидетельствовать о раке легких

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Огрубевший голос, наряду с другими симптомами, может быть вызван онкологическими изменениями в легких.

Рак легких является наиболее затрудненным для диагностики типом болезни. Врачи выделяют несколько признаков, при которых человеку следует проверить свои легкие: устойчивый кашель, боли и затрудненное дыхание. При этом подобные изменения появляются при запущенной форме заболевания. Недавнее исследование показало, что изменения в голосе тоже могут стать тревожным сигналом на ранних стадиях рака.

По мнению экспертов портала Very Well Health, хриплый голос – это один из симптомов онкологического заболевания, вызванный затрудненным дыханием. Препятствия в дыхательных путях потребуют больше усилий при разговоре, что сделает голос ниже и тише.

Исследование показало, что опухоль часто давит на возвратный гортанный нерв, приводя к голосовым изменениям. Ученые напоминают, что изменения в голосе могут свидетельствовать не только о раке легких: хрипота также является симптомом простуды или вирусной инфекцией дыхательных путей.

Следует помнить, что любые симптомы, проявляющиеся в течение долгого времени, не стоит оставлять без врачебного внимания.