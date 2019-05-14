Чтоб не поправиться снова: Диетолог рассказал о способах поддержания веса после диеты

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Есть яйца и рыбу при каждом приёме пищи и оставаться физически активным – это лишь немногие простые способы контроля собственного веса и успешного завершения диеты, уверен диетолог.

Возвращение сброшенных килограмм – это большая проблема многих худеющих. По словам специалиста, это нормальный и закономерный процесс. Месяц порции еды были меньше, более узок список потребляемых продуктов – килограммы ушли. Однако спустя время рацион вернулся в прежнее русло, как и вес. Тем не менее, эксперт уверен, что можно предпринять некоторые меры, чтобы сохранить результат и не поправиться снова. Он рассказал о способах поддержания веса после диеты.

Прежде всего, следует постепенно увеличивать количество калорий. Сегодня можно разрешить себе съесть чуть больше на обед, завтра – сделать плотнее другой приём пищи, через два дня – позволить себе перекус. Диетолог рекомендует увеличивать на 200 калорий в неделю. Кроме того, очень важно продолжать заниматься спортом. Во-первых, он полезен для здоровья, а во-вторых, не позволит весу вернуться, сжигая лишние калории.

Также важно вести дневник питания. Некоторые считают это бесполезным. Но благодаря ему действительно можно легко контролировать себя каждый день, без лишнего стресса съедать необходимую норму. Какой бы строгой ни была диета, после выхода из неё следует разрешить небольшое количество любимых блюд в течение недели. Очень важно есть белок при каждом приёме пищи. Он снижает уровень гормона, ответственного за голод, насыщая организм. Рыба, яйца, молочные продукты, мясо птицы – это всё подходит для ежедневного употребления.

Если вес всё же немного увеличился, паниковать не стоит. Он придёт в норму, как только запасы в организме пополнятся. Главное – соблюдать простые советы, не расслабляться и не отчаиваться.