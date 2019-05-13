Огурец спасёт от рака? Обезвоживание организма и онкология тесно связаны - медики

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Овощ содержит витамины К, В, С и на 95% состоит из воды. Также препятствует ожирению, болезням сердца, почек, мозга.

Медики назвали пользу огурца для здоровья, если его употреблять ежедневно. Его полезные свойства в первую очередь связаны с количеством жидкости в огурце: овощ на 95% состоит из воды выводит из организма токсины, улучшая общее состояние здоровье.

Здесь стоит сказать о том, что и сам человек на 70% состоит из воды, без которой в организме начинают развиваться заболевания. И это логично, поскольку клетки, которые являются частью органов, начинают высыхать. В таком случае проблемы с мозгом, сердцем, почками неизбежны.

Если говорить про здоровье мозга, то можно отметить в овоще наличие флавоноид, который препятствует воспалению и улучшает работу. Вещества не только заботятся о памяти человека, но и защищают клетки от возрастных повреждений.

Также при нехватке в организме воды проявляются раковые опухоли, поскольку обезвоживание организма и онкология тесно связаны. Овощ спасёт от рака благодаря антиоксидантам, которые помогают блокировать окисление.

Кроме того, огурец позволяет избежать дефицита питательных веществ, поскольку содержит в себе витамины К, В, С, а также медь, калий, марганец. Он может благодаря этим веществам защитить здоровье сердца, а содержание клетчатки предотвращает накопление холестерина в артериях.

Также к числу болезней можно отнести ухудшение работы кишечника и появление лишних килограммов . Именно огурец может предотвратить данные недуги. Это является хорошей новостью, поскольку огурец является одним из самых доступных овощей. Его можно его так или добавлять в салат, но проблем с его потреблением точно возникнуть не должно.