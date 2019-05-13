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Найдена генная мутация, которая указывает на риск летального исхода.

Рак простаты по-прежнему остается самым распространенным онкологическим заболеванием у мужчин. Тем не менее, современная терапия позволяет минимизировать ущерб, а летальные случаи при таком диагнозе единичны. Исследователи обнаружили причину, которая может привести к летальному исходу.

Исследовательская группа из Института онкологических исследований Британии провела анализ клеток пациентов с раком простаты. Выяснилось, что мутация гена RB1 может усугубить рак простаты. Изменившийся ген может в три раза увеличить смертность от рака простаты. В ходе исследования был изучен генный материал 429 добровольцев с разными стадиями болезни.

Полученные данные в будущем позволят выделить самые опасные формы рака, снизив смертность от болезни. Напомним, недавно в Британии был опробован новый метод лечения опухолей простаты. Он заключается в точечном воздействии на пораженный орган, который снижает побочные эффекты.