Похудеть любой ценой! Диетолог рассказала о главных ошибках во время диеты

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Стремление похудеть, если оно станет навязчивой идеей, может привести к прямо противоположным результатам и даже способно навредить организму, уверена диетолог. Благие намерения могут обернуться разрушением организма.

Специалист рассказала, когда цель диеты – стремиться соответствовать принятым стандартам красоты, а не собственным ощущениям, тогда многие пытаются похудеть любой ценой. Однако такой подход не совсем правилен, по её словам. Диетолог рассказала о главных ошибках во время диеты.

Во-первых, это резкое снижение калорийности и объема пищи. Слишком серьёзные ограничения несут в себе большую угрозу: можно истощить организм как морально, так и физически настолько, что усталость и сонливость приобретут хронический характер. Кроме того, диета когда-нибудь заканчивается, а вес возвращается, поскольку организм даёт сигнал, что наконец-то можно расслабиться.

Ещё одной проблемой являются сверхнагрузки. Активно заниматься физическими упражнениями – это хорошо. Тем не менее, не стоит становиться ярым фанатиком и проводить в зале по 48 часов в неделю, учитывая, что до этого спорт был не частым гостем в вашей жизни. Это может привести к переутомлению и разрушению организма.

Некоторые полагают, что следует кардинально изменить питание, чтобы похудеть и оздоровить организм и становятся вегетарианцами и сыроедами. Диетолог уверена, что менять в таком ключе образ жизни нужно, только если это соответствует вашим взглядам и не самостоятельно, а вместе со специалистом, иначе это чревато серьёзными сбоями.

Даже в современном мире многие верят в чаи для похудения, предпочитая сидеть только на них. Однако долгое употребление таких чаёв способно нарушить микрофлору кишечника. Ведь их главное свойство – мочегонный эффект, а не сжигание жира. Именно из-за названных причин стоит подходить к диете с умом и специалистом.