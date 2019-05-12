Сегодня, 17:07

Правительство РФ создало стратегию по обогащению продуктов питания полезными веществами.

В 21 веке человек не может получить все необходимые для здоровья витамины и микроэлементы из пищи, поскольку содержание этих веществ в современных продуктах ограничено. С каждым годом исследователи тестируют на еде новые технологии, которые уменьшают её полезность. Однако в этом есть свой плюс и учёные рассказали, как преодолеть дефицит витаминов в организме.

Например, главное направление государственной политики РФ в области здорового питания населения создало специальную стратегию в борьбе с дефицитом витаминов. Она подразумевает под собой обогащение веществами основных пищевых продуктов и ориентирована на период до 2020 года и утверждена Правительством страны.

В список витаминизации вошли продукты, которые ежедневно употребляются населением. Первостепенно – это продукты из базовой продовольственной корзины, то есть мука, хлеб и молоко. И тут перед экспертами встал вопрос о том, где же найти такие витаминизированные продукты. Молоко не хлеб и его не купишь в гипермаркете.

Не так давно, ведущие отечественные учёные разработали концепцию обогащения витаминами продуктов, которая была предназначена для школьников и провалилась. Но учёные всё равно продолжают утверждать, что за такими продуктами стоит будущее. Дело лишь в мышлении самих людей и их принятии новых технологий.