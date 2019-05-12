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Сметанный продукт никогда не заменит настоящую сметану, также, как маргарин сливочное масло.

Уже более 10 лет идёт борьба между вегетарианцами и мясоедами. Оба представителя утверждают о большей пользе своего питания для здоровья. Врачи из Великобритании провели ряд исследований, сопоставила массу фактов, прочитали ни оду книгу экспертов в области питания и только после этого развеяли популярные мифы о вегетарианстве.

В первую очередь они отметили, что на продолжительность здоровой жизни влияет не вегетарианская диета, а образ жизни. То есть отказ от вредных продуктов питания, алкоголя и курения. Михаил Титов привёл пример на вегетарианцах-индусах из южной Индии, среди которых зафиксирован низкий показатель продолжительности жизни. Тоже самое касается и выносливости. Исследования доктора Вестона Прайса доказали взаимосвязь между употреблением продуктов богатых животными жирами и крепким здоровьем.

Есть распространённое мнение о вреде насыщенных жиров и холестерина, которые провоцируют болезни сердца и рак. Однако врачи доказали, что все недуги идут от трансжиров. Они рекомендуют отказать от употребления маргарина, растительного масла и заменителей продуктов по типу сметаны.

По словам медиков, не стоит забывать, что соя – это не мясо. Такие продукты очень популярны среди молодёжи 21 века, но именно они выводят из организма все полезные вещества и препятствуют переработке белка. Кроме того, проведя исследование, учёные вновь доказали пользу животной пищи. Благодаря содержанию витамина В12, мясо является лекарством от анемии, а витамины А и D есть только в животных жирах. Эксперты уверены, никакие пищевые добавки не способны их заменить.