Репетиция Апокалипсиса: Сайентологи скрылись от кори на корабле

Сегодня, 13:08

28 сайентологов остались на борту корабля Freewinds, что бы избежать заражения корью.

Церковь сайентологии обладает собственным кораблем Freewinds, на котором приходят «высшие» духовные консультации в открытом море. Сегодня стало известно, что 28 сайентологов не смогут вернуться из плавания, оставшись на борту судна до 13 мая. Как выяснилось, эти люди контактировали с членом экипажа, заболевшим корью.

Корабль, приписанный к порту города Кюрасао, перевозил 318 пассажиров из церкви Сайентологии. 290 из них эвакуировали с корабля, предварительно взяв образцы крови.

Стоит отметить, что основной целью сайентологов является эвакуация с Земли, которую, по их мнению, ждет неизбежная катастрофа. Для этих целей миллионы последователей жертвуют деньги на постройку корабля, который сможет вывезти саентологов с планеты.

Для последователей течения, случай на Freewinds – это «репетиция Апокалипсиса». Тот факт, что сайентологи скрылись от кори на корабле, частично соответствует верованию. Так, с начала года в США зарегистрировано 700 случаев заболевания корью. Это крупнейшая вспышка за ближайшее время.