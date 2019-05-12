Килограммы не уходят! Диетолог объяснил причины остановки похудения

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Организм может объявить бойкот похудению, потому что любая потеря веса – стресс. Чтобы нормализовать работу системы, он берёт паузу, которая и выражается в остановке сброса лишних килограмм.

Каждый организм по-разному справляется со стрессом. Прежде всего, по словам диетолога-нутрициолога Светланы Довганюк, причины остановки похудения заключаются в перестройке работы. Специалист объяснил, что организм начинает жить в новом весе, а это значит, что сердечно-сосудистая система, органы пищеварения, гормональный фон, связки, мышцы и сухожилия, нервная система должны немного изменить свой привычный темп работы.

После похудения меняется нагрузка на суставы, работа внутренних органов, в частности желудка, печени и почек. Для этого необходимо потратить много энергии. Поэтому и наступает некий перерыв в диете, называемый диетическое плато. Особенно оно свойственно тем, кто теряет большие объёмы. По мнению врачей, это неизбежный и очень важный период в похудении. Килограммы не уходят, но главное не опускать руки, иначе они вернутся обратно.

Кроме того, сильно влияют и сопутствующие обстоятельства. Например, диета может быть очень строгой. После изнурительного недоедания организм может впасть в спячку. Метаболизм снижается, чтобы сохранить хоть немного энергии. Поэтому диетолог не советует долго придерживаться строгого питания. К ним относятся диеты на одном продукты, голодание, гречневые или жидкие диеты. Следует перестать мучить свой организм и добавить питательных веществ в рацион и начать больше двигаться.

В погоне за стройной фигурой многие забывают о важности воды в организме. Часто эффект плато быстро преодолевается за счёт увеличения объёма жидкости в сутки. Кроме того, организм может не успевать выводить шлаки и токсины, которых вырабатывается слишком много при похудении. В таком случае следует проконсультироваться с врачом, возможно, необходимо почистить организм от вредных веществ.