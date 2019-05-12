Кальянная смерть для молодых: Медики обнаружили катастрофический вред от дыма для организма

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Ведёт к онкологии и раннему старению. В кальяне содержатся мышьяк, никель и свинец.

Данный вид курения стал очень популярен в нашем обществе, но, как отмечают медики, далеко не безопасен для организма - это кальянная смерть для молодых. В кальяне содержатся токсины, которые плохо влияют на органы человека. Среди вредных веществ стоит отметить окись углерода, мышьяк, кобальт, кадмий, а также никель, свинец и другие.

В обществе бытует мнение, что вода минимизирует риски для здоровья от воздействия табака, но исследователи обнаружили катастрофический вред от дыма для организма. Токсины всё равно воздействуют, это выражается в преждевременном старении, повышенном риске инфекционных заболеваний, вероятном возникновении рака.

Если говорить о старении, то здесь всё закономерно: воздействие табака уменьшает количество кислорода, которое поступает к коже человека. В связи с этим организм выглядит старым, появляются тёмные пятна и морщины.

Что касается онкологии, то могут развиться воспаления ротовой полости, лёгких, желудка, пищевода. Ещё в молодом возрасте может проявиться инфаркт. Экспертами замечена тенденция к омоложению заболевания.

Разумеется, когда это не касается напрямую в данный момент, мало кто задумывается над последствиями. Потом может оказаться поздно, когда симптомы дадут о себе знать. Кальян любят за то, что он подслащён фруктовой мякотью, медом, дополнительными ароматами.