Картошка не всегда второй хлеб: Медики назвали три ядовитых продукта на столах россиян

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Привычные всем лесные грибы содержат опасные вещества, которые могут привести к летальному исходу.

Представители здравоохранения РФ назвали продукты с высоким содержанием ядовитых веществ. Эксперты отметили, что, к сожалению, их можно встретить на столах россиян.

По словам медиков, обычные лесные грибы несут в себе опасность для человеческого организма. Неправильное приготовление может стать причиной сильного отравления и даже привести к смертельному исходу. Чтобы использовать грибы в пищу нужно минимум 6 недель для их засаливания. Эксперты призывают выбросить всю партию, если обнаружили хотя бы один несъедобный гриб.

Исследования показали, что миндаль также может принести вред здоровью. Если орех имеет горький привкус, то в составе имеется ядовитые вещества.

Врачи рекомендуют с осторожностью относиться к молодому картофелю: не всегда стоит использовать продукт как второй хлеб. Если картошка имеет зеленый цвет, то это является главным сигналом наличия яда в продукте.

Эксперты рекомендуют тщательно проверять эти три продукта: внешний вид, вкус и запах помогут предотвратить отравление.