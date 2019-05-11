Вкусный возврат здоровья глаз: Эксперты рассказали о диете для людей с ослабленным зрением

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Простые рекомендации диетологов помогут создать приятное и питательное меню с невероятной пользой для органов зрения. Природа позволяет самостоятельно вернуть былую зоркость, нужно лишь прислушиваться к её советам.

Согласно официальной статистике, почти у 30% людей на Земле страдают от плохого зрения, в то время как в России почти каждый второй вынужден мириться с подобными проблемами. Многие граждане сразу же сдаются в борьбе за собственную зоркость, но недавно эксперты рассказали о диете для людей с ослабленным зрением, которая поможет обеспечить вкусный возврат здоровья глаз. Аналитики подсчитали, что в крупных городах процент людей с ухудшенным зрением порой достигает 80% от всего населения, что обуславливается загрязнённостью внешней среды и плохим питанием. Чтобы укрепить здоровье своих глаз и добиться возвращения былого зрения диетологи рекомендуют добавить в свой рацион продукты, богатые бета-каротином, в список которых входят облепиха, зелень петрушки, сельдерей, плоды шиповника, морковь и шпинат. Также полезным в данном случае окажется потребление куриных яиц, фисташек, зелёного горошка, кукурузы, спаржи, свеклы, томатов и клубники, содержащих лютеин, полезный в защите глаз от пагубного воздействия ультрафиолета. Для гурманов эксперты советуют приготовление салатов из листьев мангольда с добавлением соевого соуса и кунжутного семени, а также блюдо из листьев одуванчика, яиц и мандаринов, сдобренных оливковым маслом и лимонным соком.

Зачастую люди игнорируют поедание лука и чеснока, которые оставляют после себя неприятный запах изо рта, что может оказаться большой проблемой для общительных граждан. Однако, врачи советуют не пренебрегать данными продуктами, ведь они богаты серой, витаминами А и B, бета-каротином и многими другими полезными веществами. Сделать рацион не только полезным для глаз, но и очень вкусным, помогут кедровые орехи, свинина, баранина, скумбрия, гранат, хрен, фасоль и шампиньоны. Любителям рыбных продуктов подойдёт суп из филе окуня с добавлением лайма, куркумы и растительного масла.