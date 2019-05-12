Как уберечь организм от вирусов? Учёные рассказали, что лимон укрепляет иммунитет

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Фрукт защищает здоровые клетки благодаря витамину С. Активность вирусов падает. Также цитрус улучшает обмен веществ в организме.

Учёные выяснили, как уберечь организм от вируса. Оказалось, что лимон борется с вирусными заболеваниями. Фрукту свойственно укреплять иммунитет и благотворно влиять на организм.

Такой эффект лимона связан в первую очередь с содержанием антиоксидантов. В числе прочих стоит отметить витамин С, который отвечает за защиту клеток от повреждений. Также в лимонном соке есть флавоноиды, которые улучшают кровообращение в организме и снижают окислительный процесс.

Иммунитет является важной составляющей организма поскольку препятствует возникновению заболеваний. Благодаря этой системе «заразные» клетки не могут навредить организму.

Также стоит сказать о том, что ещё укрепляет иммунную систему. Среди методов защиты стоит отметить регулярное употребление томатного сока, растительного масла, яблок. К тому же иммунитет помогут поддержать такие вещества как цинк и селен, которые содержатся в зерне и мясе соответственно.

Кроме того, нужно помнить о том, что хороший иммунитет связан с обменом веществ, поскольку при высокой нагрузке организм всё равно начинает болеть. И здесь лимон оказывает благоприятное воздействие. Дело в том, что фрукт содержит большое количество калия, который отвечает за функционирование клеток.