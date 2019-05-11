Учёные обнаружили связь депрессии с запором

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Содержание серотонина влияет на настроение и работу желудочно-кишечного тракта.

Долгие годы учёные замечали наличие запоров у людей с клиническими расстройствами. Примерно треть людей с депрессией испытывает проблемы с ЖКТ, и некоторые специалисты считают, что запоры могут повлиять на эмоциональное состояние человека.

Некоторые лекарства от депрессии, как известно, снижают моторику кишечника, но исследователи считают, что один этот факт не может объяснить все случаи запора. По мнению ученых, примерное 90% серотонина производится кишечными нейронами. Исследователи из Медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета в Нью-Йорке решили исследовать влияние серотонина на работу желудка и обнаружили связь депрессии с запором.

В качестве объекта исследования были выбраны мыши и их модель депрессии (MDEP), мутация гена которой аналогична человеческой. Ученые определили, что мутация снижает уровень серотонина и влечет за собой депрессивное поведение мышей. Также это влечет за собой ухудшение проходимости кишечника.

Следующим этапом эксперимента стала проверка экспериментального аппарата под названием 5-HTP SR. Результаты исследования показали, что данное вещество способно повысить уровень серотонина в кишечнике мышей и снизить уровень запора.

Пока что экспериментальный аппарат не собираются тестировать на людях. Специалисты планируют проводить более масштабные эксперименты, связанные с взаимосвязью запоров и депрессии.