Диетологи рассказали о самых опасных продуктах для мужчин и женщин

Сегодня, 03:36

Диетологи заявили, что некоторые из наших повседневных продуктов представляют потенциальную опасность для мужского и женского организмов. В число таких продуктов попали мясо, соль и бутерброды.

Жареное мясо, являясь самым популярным продуктом у мужчин, также может привести к значительным осложнениям. По мнению экспертов, в корочке жареного мяса содержится в несколько раз больше канцерогенов, чем в сигаретах. Также спасением не станет и жареная курица, мясо которой считается диетическим. У людей, которые хотя бы раз в неделю употребляют в пищу жареную курицу, риск возникновения рака желудка повышается в три раза.

Женщинам диетологи советуют воздержаться от употребления соли и острых специй. По их мнению, данные добавки пагубно влияют на слизистую оболочку женских органов, так как они у них чувствительней, чем у мужчин.

Помимо этого, всем стоит внимательней отнестись к хлебу с колбасой. Такие бутерброды могут привести к снижению уровня тестостерона. В список диетологов попали также и цветная капуста, соя, продукты из льна.