Кардиологи: «Минералка» понижает кровяное давление

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Содержание соли в минеральной воде компенсируется за счёт кальция и магния, которые могут предотвратить гипертонию.

Кардиологи провели исследование, в ходе которого выяснили, как «минералка» воздействует на организм человека и почему понижает кровяное давление. Известно, что вода с высоким содержанием натрия повышает кровяное давление. Однако исследование показало, что кроме соли в ней есть большое количество кальция и магния. По словам автора исследования Абу Мохаммеда Насера, они выступают в роли защитных компонентов, снижающих кровяного давление.

Гипертония – это ведущая причина ранней смертности во всем мире. Высокое кровяное давление увеличивает силу циркуляцию крови на стенках артерий. Такое состояние может повредить сердцу и повысить риск инсульта, а также других проблем со здоровьем. В исследовании учёные задействовали несколько групп людей с прибрежных регионов. Это позволило оценить влияние воды различной солености на здоровье.

Кальций и магний могут нейтрализовать натрий. В процессе анализа данных, команда обнаружила более высокий уровень натрия в моче у людей, употребляющих воду слабой или умеренной солености, по сравнению с теми, кто пил пресную воду с низким содержанием соли. Но у них был более высокий уровень кальция и магния в моче, что связано с нормализацией давления. Также кардиологи пришли к выводу, что употребление богатой кальцием и магнием воды снижает уровень смертности от сердечно-сосудистых причин. Однако специалисты рекомендуют проконсультироваться с лечащим врачом перед началом регулярного употребления минералки.