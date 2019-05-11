Эксперты «разрушили» 5 мифов о хлебе

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Оказывается, белых хлеб не вреднее черного, а глютен – это растительный белок, содержащийся в злаках. Ученые, всерьез опасаясь всеобщего нарастания волнений вокруг темы вредности выпечки, провели серьезные исследования, чтобы развенчать существующие мифы.

Следует начать с самого важного для многих людей факта – наборе веса после употребления хлеба. Этот миф развенчивают на протяжении многих лет различные группы ученых по всему миру. Правда заключается в том, что ни какой из сортов хлеба не является настолько калорийным продуктом, который был бы способен существенно влиять на набор веса. В нашем рационе существуют продукты, которые по калорийности значительно превосходят хлеб, но при этом еще и содержат набор различных химикатов и добавок. Умеренное употребление хлеба во время приема пищи никаких пагубных влияний не оказывает, уверяют специалисты.

Далее под прицел ученых попал факт о дрожжах. По мнению многих, опасность дрожжей связанна с тем, что они пагубно влияют на микрофлору организма и лишают его полезных витаминов. Истина заключается в том, что в хлебные (термофильные) дрожжи перестают быть активными уже при температуре в 45 градусов. Тем самым, попадая в организм после выпечки, они никак не могут вести активный образ жизни внутри организма. Но, несмотря на это стоит отметить, что злоупотреблять хлебом все же не стоит.

«Глютен – враг организма». Это утверждение также не выдерживает критики, так как глютен – это растительный белок, который содержится в злаковых культурах. Обычному человеку наличие такого белка в организме будет только на пользу. Все опасения насчет этого белка идут от людей, у которых действительно непереносимость глютена. Таким людям стоит внимательней относиться к данному продукту.

Многие считают, что хлебобулочные изделия являются причиной вздутия живота. Это утверждение справедливо, но лишь отчасти. Дело в том, что при промышленном производстве хлеба, производители могут добавлять в него так называемые «улучшители муки» и энзимы. Эти ингредиенты действительно могут стать причиной вздутия живота. Если эти вещества не использованы в производстве хлеба, опасаться нечего.

«Плесень – полезна». Так думают многие, беря в пример некоторые виды сыров с плесенью. На самом деле, плесень вхлебе и в сырах не имеет ничего общего с точки зрения здоровья. Сыры с плесенью производятся по специальной технологии и внимательно контролируются специалистами. Плесень на хлебе является лишь продуктом распада грибковых организмов. Такой хлеб стоит немедленно выкидывать, так как споры любой плесени могут распространится по воздуху.