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В поле зрения оказались женщины от 25 до 40 лет со средним риском диагноза, говорят исследователи, для увеличения возможности ранней профилактики.

Эксперты разработали новые рекомендации для скрининга рака молочной железы. Официальное заявление Американского общества хирургов молочной железы (ASBrS) было опубликовано в Сети 3 мая. Оказывается, что в рекомендациях указывается, что женщины в возрасте более 25 лет должны проходить официальную оценку риска рака молочной железы. Ежегодная маммография должна проводиться в возрасте 40 лет среди женщин со средним риском развития рака молочной железы. Женщины с риском выше среднего должны проходить ежегодную маммографию и получать ежегодную дополнительную визуализацию с началом на основе риска. Не стоит забывать, что рекомендации варьируются в зависимости от индивидуального риска. Женщины со средним риском должны начинать ежегодную маммографию в возрасте 40 лет и должны рассмотреть возможность дополнительного скрининга, если у них повышена плотность груди. Представительницы прекрасного пола с наследственной предрасположенностью к статусу носителей патогенных мутаций или с предшествующим облучением грудной клетки должны проходить ежегодную магнитно-резонансную томографию в возрасте 25 лет и начинать ежегодную маммографию в возрасте 30 лет.

Женщины с прогнозируемым риском более 20 процентов или сильным семейным анамнезом должны проходить ежегодную маммографию и иметь доступ к дополнительной визуализации, начиная с 35 лет.

«Эти новые рекомендации были разработаны и разработаны членами ASBrS на основе их уникального, непосредственного взгляда на болезнь», - говорится в заявлении председателя правления ASBrS Shawna Willey. «Они представляют собой глубокое, страстное и научно обоснованное обязательство выступать за увеличение продолжительности жизни за счет профилактики».

Стоит помнить, что на особом счету женщины, которые кормили грудью и те, кто к 30 годам не делал этого. Таким образом, женщины получили ещё одну возможность более пристально рассмотреть шаги профилактики рака молочной железы. Эксперты разработали новые рекомендации для скрининга рака молочной железы.