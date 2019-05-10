Врачи предупреждают: причиной «кома в горле» могут быть серьёзные воспаления

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Неприятное ощущение может «говорить» о проблемах с щитовидной железой и шейным отделом. Заболевания являются опасными.

Врачи предупреждают, чем опасно ощущение «кома в горле». Причиной может быть не только эмоциональное состояние человека, но также и серьёзные воспаления глотки, щитовидной железы. Также среди причин могут быть такие опасные заболевания как патологии шейного отдела и рефлюксная болезнь.

Если говорить о новообразованиях, то к этому симптому добавляются затруднение дыхания и ощущение внутри инородного тела. Также важно, что проявляются и такие признаки: скачки давления, головные боли, тошнота.

Кроме того, стоит вспомнить не было ли заболеваний раньше, поскольку часто встречаются случаи, когда горло не долечили. Если это так, то можно заметить периодические обострения с повышением температуры, поскольку повреждена слизистая оболочка.

Несмотря на то, что многие воспринимают «ком в горле» как последствия стресса и других психологических факторов, всё может быть намного серьёзнее. Это связано с тем, что часто симптомы заболеваний остаются скрытыми. Тревожным звоночком является внезапное и частое появление ощущения «кома в горле».