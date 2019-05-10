Можно больше не бегать: Новая технология похудения не только уберёт жир с живота, но и укрепит мышечную массу

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Кардио не самый эффективный способ избавиться от лишнего веса. Тренировка HIIT способна ускорить сжигание избыточной массы тела.

По словам американских фитнес-тренеров, многие новички считают, что кардио быстрее всего помогает похудеть. Как показали исследования, хоть бег и укрепляет здоровье, однако это не самый эффективный метод избавиться от жировых клеток.

Новая технология похудения НIIТ не только уберёт жир с живота, но и увеличит мышечную массу. Эта методика подразумевает высокоинтенсивный поочерёдный тренинг: слабый, тяжелый и восстановительный период физической активности.

Эксперты говорят, что при использовании этой формулы, можно больше не бегать. Ведь, соблюдая силовые и интенсивные упражнения, можно будет и нарастить мышцы, и увеличить частоту сердечных сокращений.

Специалисты рассказали, если заниматься таким способом 2 раза в неделю, то уже через месяц можно увидеть хорошие результаты.

Однако диетологи заявили, что выбирать метод тренировки нужно исходя от состояния здоровья. Обязательно нужно проконсультироваться со специалистом перед началом занятий. Очень важно помнить, что для формирования тела важен не только спорт, но и правильное питание.