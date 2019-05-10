Оливковое дерево является эффективным средством лечения диабета - врачи

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Не имеет побочных эффектов в отличие от многих лекарств. Снижает уровень глюкозы в организме, предотвращает заболевания сердца, почек и печени.

Диабет на данный момент является одним из самых распространённых заболеваний. Люди болеют им, независимо от пола и возраста. Существует большое количество синтетических лекарств, которые имеют побочные эффекты для организма.

В свете этого исследователи из Университета Малаканда назвали ещё одно лекарство против диабета — оливковое дерево является эффективным средством, но при этом не несёт вреда почкам, желудку и другим органам.

Стоит отметить, что оливковое дерево часто используют для лечения кашля и других легочных заболеваний, и только недавно удалось выяснить, что дерево также содержит и фитохимические вещества, которые помогают бороться с окислительными процессами и лечат диабет даже 2 типа.

Дело в том, что вещества, содержащиеся в плодах данного дерева, снижают уровень глюкозы в организме. К такому выводу врачи пришли, проверив фракции осенней оливы на антиоксидантную активность: химические вещества растения действуют так же, как и противодиабетические препараты.

Также был проведён на мышах с диабетом эксперимент: когда животных кормили экстрактом оливкового дерева, уровень в крови сахара падал уже через три недели. Первые же сокращения начались уже через пять дней после начала диеты. Также было обнаружено снижение уровня холестерина, триглицеридов и липопротеинов низкой плотности.

Сюда стоит добавить, что эффективная борьба с диабетом 2 типа ведёт также к предотвращению заболеваний почек, печени и сердца. Это связно в первую очередь с тем, что при диабете лишний вес увеличивает нагрузку на данные органы: сердцу становится труднее перегонять кровь, а печени перерабатывать «концентрированные» вещества. Не стоит забывать и о сосудах, позвоночнике и лёгких, которые страдают не меньше остальных.

Если учёным удастся безопасность лечения оливковым деревом, то в дальнейшем оно может быть использовано в медицине более масштабно. Возможно, на основе растения будут изготавливаться «чистые» от синтетики лекарства.