Употребление орехов в первые три месяца беременности сформирует крепкую нервную систему ребёнка

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У детей, чьи матери на начальном этапе беременности включали в рацион орехи, наблюдается более устойчивая реакция.

После того, как беременным женщинам порекомендовали есть орехи, чтобы избавить ребёнка от возможной аллергии, учёные открыли ещё одно полезное свойство этого продукта. Оказалось, что орехи помогают сформировать крепкую нервную систему ребёнка. Для этого необходимо регулярно употреблять их в первые три месяца беременности.

Испанские учёные провели крупное исследование о влиянии орехов на ЦНС плода. Принять участие в эксперименте согласились 2200 будущих мам. В первом триместре они включали орехи в своё повседневное меню, о чём делали соответствующую запись в журнале. После родов, учёные тестировали реакцию детей на прикосновение. Младенцы, чьи матери не допускали употребление орехов, реагировали на касание на 13 мс быстрее, что говорит о лишнем возбуждении нервной системы. Учёные планируют продолжать исследования с более взрослыми детьми. Полный спектр результатов сформирует реальную картину пользы орехов в первом триместре для нервной системы.