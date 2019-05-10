Учёные: Интернет-зависимость отвлекает от секса

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Молодое поколение занимается сексом намного реже представителей старшего поколения, тратя свободное время на онлайн.

Исследование проведенное британскими учёными показывает, что британцы, находящиеся в сожительстве или состоящие в браке, стали реже заниматься сексом.

Согласно данным опросов Лондонской школы гигиены и тропической медицины, число людей в возрасте от 16 до 44 лет, занимающихся любовью раз в неделю, составляет 41%. 29% опрошенных сказали, что интимная близость у них отсутствует вовсе. Показатель вырос за последние пару лет с 23% на 6 пунктов. В трёх опросах приняли участие более 34 000 человек, учитывались как традиционные, так и не традиционные половые связи.

Результаты исследования проведенного на территории Великобритании совпадают с результатами аналогичных опросов в США и ряде других развитых стран.

Профессор Кей Веллингс считает, что виной такого снижения может являться скорость современной жизни. Новое поколение вступает в брак позже прошлых и совмещают брачные обязательства, работу и уход за родителями. Учёные считают, что такая загруженность приводит к тому, что интернет-зависимость отвлекает от секса. В свободное время люди хотят отдохнуть от физических нагрузок и посмотреть новые сериалы. По мнению профессора, развитие цифровых медиа-сервисов и популяризация смартфонов главная помеха любовных близостей.