Ты уверен, что здоров??? «Невидимая» болезнь лишает людей радости жизни

Сегодня, 07:00

Мать и дочь рассказали, как их ежедневная забота о здоровье превратились в тайную борьбу за каждую минуту существования.

«Невидимая» болезнь лишает людей радости жизни. Трудно представить, что такое возможно, но это действительно так. Мать и дочь решились рассказать обществу о своём «приговоре», ведь их жизнь была серой, унылой, но после того, как они узнали свой одинаковый диагноз - всё поняли. Постоянные боли в теле и нежелание с кем-либо общаться не пугало мать и дочь на протяжении 8 лет, но оказалось, что они находились в заблуждении. Женщина с дочкой постоянно посещала своего терапевта, который продолжал искать общие симптомы её состояния с инфекциями. После нескольких лет наконец был диагностирован миалгический энцефаломиелит, известный как синдром хронической усталости.

Дочь не смогла продолжить учебу, без выпускных экзаменов закончила школу, и теперь проводит дни в «ловушке» у себя дома. Ходить по магазинам или даже садиться в автобус слишком утомительно для матери и дочери, которым это кажется настоящей пыткой. Иногда женщины сталкиваются с непониманием окружающих, когда они ловят взгляды автолюбителей на парковке для инвалидов.

«Не у каждого страдающего одинаковые симптомы, и, глядя на меня, большинство людей подумают, что со мной все в порядке. Это на самом деле невидимая болезнь, и поэтому то, как я выгляжу и как я себя чувствую, это две разные вещи. Ты иногда становишься посмешищем», - говорит пациэнтка с диагнозом хроническая усталость.

Человек никогда не уверен, что здоров. Эта болезнь может быть не сразу диагностирована, в этом и есть главная опасность для пациентов.

«Я провожу большую часть времени на диване. Я едва ухожу из дома, не имея назначений. Это удручает. Я хочу поправиться и вести нормальную жизнь», - говорит женщина.

Таким образом, невидимая» болезнь лишает людей радости жизни и угрожает современному обществу.