Сегодня, 07:00

Мучительные головные боли могут извести нервную систему, но употребляя кофеин стоит помнить об идеальном количестве, говорят медики.

Может ли кофе действительно вылечить головные боли? Как оказалось, это состояние может разрушить все планы на день. Мучительная мигрень своими симптомами заставляет человека ускоренными темпами искать выход из сложной ситуации. Большинство людей тянуться к чашке кофе, но как оказалось кофе нельзя использовать в повышенных дозах при головных болях. Экспертами названа идеальная норма кофе при мигрени. По мнению врачей, хотя кофе может решить ситуацию, он также может ухудшить его. В зависимости от интенсивности боли и вашей чувствительности к кофеину, кофе может или не может решить хроническую проблему. Прежде всего, головные боли возникают, когда в мозгу «опухают» определенные кровеносные сосуды.

Кофеин, присутствующий в кофе, заставляет кровеносные сосуды сокращаться и уменьшать отек, и в то же время расслабляет мышцы вокруг напряженной области. Хотя это может заставить человека принять кофе за чудодейственное лекарство, которое поможет избавиться от ноющих болей, но не стоит расслабляться. Если в организме, страдающем на головные боли, окажется доза кофеина более 2 чашек, то мигрень усилится. «Следует также помнить, что кофеин влияет на всех по-разному и, следовательно, может не дать ответа на решение боли и мигрени. Так как кофе на самом деле не пробуждает некоторых людей от глубокого сна и не вызывает у некоторых беспокойства, кофе может не всем помочь избавиться от головной боли от напряжения или мигрени. Таким образом, зависимость от кофеина не поможет. В обычные дни 1-2 чашки кофе идеальны», - говорит врач. Кроме того, когда у вас есть мигрень и нет лекарств под рукой, никогда не стоит употреблять напитки с кофеином. Они могут действовать хуже, чем кофе.

Многие из этих напитков содержат нейростимуляторы, которые могут вызвать нестабильность нервной системы, головокружение и судороги. Кроме того, они также содержат высокую дозу сахара и пустые калории, так что это может быть не лучшим выбором. Таким образом, названа идеальная норма кофе при мигрени, но стоит помнить, что не только кофе решает проблему мигрени. После консультации с врачом можно попробовать альтернативные методы лечения мигрени и натуральные лекарства. Кухонные ингредиенты, такие как черный перец, мята и мед, могут помочь избавиться от боли, сообщают в соцсетях эксперты.