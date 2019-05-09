Бессонница способствует развитию рака простаты – Ученые

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Ночные кошмары, апноэ, и лунатизм могут повлиять на здоровье предстательной железы.

Рак простаты является самым распространенным онкологическим заболеванием у мужчин. Недавние исследования показали, что онкологические заболевания могут зависеть от возраста и образа жизни. По мнению Тайваньских ученых, проблемы со сном также могут увеличить риск развитие рака простаты.

Исследователи из Центрального Тайваньского университета науки и техники изучили данные 80 тысяч пациентов, которым диагностировали нарушения сна. Речь идет о лунатизме, апноэ, и бессоннице. Как выяснилось, у мужчин, спящих крепко, вдвое реже диагностировали рак простаты.

Так, пациенты старше 65 лет в 1,35 раза чаще сталкивались с раком простаты, а общая заболеваемость на 51% выше у людей, страдающих бессонницей. Также, треть мужчин с раком простаты работали в ночную смену.

Авторы исследования считают, что бессонница способствует развитию рака простаты из-за снижения уровня мелатонина. Ученые установили, что концентрация «гормон сна» были ниже у пациентов, страдающих бессонницей и раком простаты.

Скептики считают, что режим сна – это вторичный фактор риска, а проблемы со сном чаще являются следствием нездорового образа жизни. Так, одной из причин бессонницы является злоупотребление алкоголем.