Диетологи рассказали, как с помощью жвачки сбросить килограммы к летнему сезону

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Специалисты из американской Академии питания и диетологии считают, что избавлению от лишних килограммов способствует жевательная резинка. Необходимо пять-шесть раз в день после приема еды жевать резинку без сахара.

Диетолог Кери Ганс заявила, что маленький кусочек жвачки по окончании трапезы с легкостью заменит сладкую еду. К тому же будет съедено намного меньше калорий, чем получилось бы от употребления печенья или куска торта. Жевание жвачки усмиряет желание перекусывать вредной пищей.

В ходе эксперимента было выявлено, что у людей, жующих резинку без сахара, развилась наибольшая сопротивляемость к желанию съесть лишнего, и при последующем приеме пищи они начали потреблять на 40 калорий меньше.

Специалисты отметили, что не нужно полностью воздерживаться от перекусов, а стоит сделать их полезными, употребляя овощи и фрукты, и тогда можно будет сбросить лишний вес к летнему сезону.