Учёные считают трансплантацию кишечных бактерий «золотым» зерном в похудении

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Сбросить лишний вес теперь вообще не проблема, ведь людей с избыточным весом есть разные виды микроорганизмов, что можно использовать для сброса жира с живота, говорят эксперты.

Учёные сообщили это вчера, 8 мая на пресс-конференции, что считают трансплантацию кишечных бактерий «золотым» зерном в похудении. В предварительном исследовании люди, страдающие ожирением, получали капсулы, содержащие кишечные микробы от худого человека, либо таблетки плацебо. Микроорганизмы от донора проникли в организмы людей с лишним весом и не дали особого эффекта. Люди с ожирением часто имеют более различные типы кишечных микробов, чем худые люди. И предыдущие исследования с лабораторными животными и неофициальными данными от людей предполагали, что перенос кишечных бактерий и других микробов - под общим названием кишечного микробиома - от донора реципиенту может привести к потере или увеличению веса, в зависимости от того, был ли донор худым или с ожирением.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что предоставление людям с лишним весом кишечных микробов от худого человека, известного как фекальная или кишечная трансплантация микробиома, может помочь людям с избыточным весом контролировать аппетит и терять вес. В ходе исследования 11 людей с избыточным весом проглотили 30 капсул, содержащих кишечные микробы, от одного и того же худого донора. Еще 11 человек, страдающих ожирением, получили капсулы идентичного вида, в которых не было кишечных бактерий. Через четыре недели и снова через восемь недель после первоначальной дозы добровольцы выпили 12 дополнительных капсул. Через двенадцать недель после начала эксперимента исследователи измерили изменения в микробном составе кишечника людей, их весе, уровнях белка, называемого GLP-1, и выработке желчных кислот.

Когда люди едят клетчатку, кишечные микробы перерабатывают эту клетчатку в короткоцепочечные жирные кислоты. Эти молекулы заставляют тонкую кишку вырабатывать GLP-1, что, в свою очередь, говорит мозгу, что человеку достаточно еды. Другие исследования потери веса показали, что уровни GLP-1 меняются, когда люди теряют вес. Но люди, которые получили микробы, увеличили производство определенных желчных кислот, которые помогают расщеплять жиры. По словам гастроэнтеролога Джессики Аллегретти, кишечные микробы, которые вырабатывают желчные кислотные ферменты, может изменить метаболизм жира у пациентов с ожирением. Исследование было небольшим и в основном предназначалось для определения того, являются ли такие трансплантаты микробиома безопасными и могут ли микробы худого донора осесть в кишечнике человека с лишним весом. По словам Аллегретти, пока обмен кишечными микробами не кажется легким лекарством от ожирения. Команде может понадобиться изменить дозу постных микробов или их настроить.