Сыпь похожая на бородавки может говорить об инфаркте – учёные

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Фиолетово-красные линии под ногтями также могут сигналить об опасности.

Учёные из Американской академии дерматологии заявили, что сыпь похожая на бородавки может говорить об инфаркте. То есть мелкие полупрозрачные, местами водянистые бугорки – это сигнал о развитии опасного сердечного недуга. По статистике, инфаркт диагностируют у 70% людей пожилого возраста, однако уже пару лет болезнь настигает людей до 30 лет. В 40% случаев, приступ заканчивается летальным исходом.

Главной причиной высыпаний являются жировые отложения холестерина. Прыщи могут появляться не только на коже, но и на ногтях. Как показывает врачебная практика, люди зачастую обращаются к дерматологу, который находит у них проблемы с сердцем и направляет на консультацию к кардиологу. Поэтому специалисты рекомендуют не медлить и сразу же идти к специализированному врачу, поскольку в данном вопросе каждый день на чеку.

Со временем повышенный уровень холестерина преобразуется в жировые отложения в виде сыпи подобной бородавкам. Это связанно с повышенным триглицеридом в крови. Важно не только лечение, но и постоянная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, учёные подчеркнули, что красно-фиолетовые линии под ногтями могут говорить об инфаркте, даже если они вызваны травмами. Не стоит игнорировать сильную боль в груди и частые головокружения.