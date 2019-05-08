Психологи рассказали, как музыка поможет детям с аутизмом почувствовать себя полноценными

Вчера, 23:00

Звуковая терапия поможет погруженным в собственный внутренний мир людям преодолеть барьер в общении и завести друзей.

Количество пациентов с аутизмом постоянно растёт. В некоторых странах разрабатывают государственные программы по борьбе с этим психологическим расстройством. Британские эксперты рассказали, как музыка поможет детям с аутизмом почувствовать себя полноценными и адаптироваться к окружающим. При погруженности во внутренний мир у человека возникает проблема социализации. Он не может найти общий язык с другими людьми, очень мало общается. В сложных случаях аутисты даже не способны научиться говорить из-за чрезмерной погруженности во внутренний мир.

Психологи говорят, что этих людей нельзя считать умственно отсталыми. Многие с подобными симптомами обладают развитым интеллектом. Серди аутистов нередко встречаются очень талантливые и даже гениальные люди. Для примера стоит привести несколько примеров учёных, писателей, художников и бизнесменов, страдающих этим расстройством. Признаки аутизма обнаружили у Альберта Эйнштейна, Билла Гейтса, Марии Кюри, Джейн Остин, Винсента Ван Гога.

Если родители замечают у ребенка симптомы аутизма, им не нужно отчаиваться, поскольку ситуацию можно исправить с помощью музыки. Экспериментально доказано, что барабанная терапия помогает погруженным в себя детям приспособиться к обществу. С помощью повторяющегося стука открывается доступ к правому полушарию мозга, отвечающему за творчество и взаимодействие с друзьями.

Доказано путем исследований, что музыка очень полезна при аутизме. Она помогает детям с серьёзными нарушениями установить контакт со сверстниками и взрослыми. Музыка положительно влияет на ребенка с нарушением речи. Она развивает необходимые части мозга и позволяет аутистам испытывать эмоции, хотя для них это очень сложно. Звуковая терапия сделает детей с психологическими расстройствами полноценными членами общества.