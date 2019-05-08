Сделает умнее и вылечит печень: Названы целебные свойства сала

Сегодня, 19:56

Главное в употреблении животного жира – это умеренность. При нарушении данного принципа организм получит вред вместо пользы.

Медики назвали сало очень полезным продуктом, который нужно регулярно есть каждому человеку, но не более 30 граммов в день. Врачами названы целебные свойства животного жира и последствия его неумеренного употребления. Оказывается, сало сделает любого умнее и вылечит больную печень, благодаря полезным веществам, который в нём содержатся. Животный жир богат витаминами A, D и E. Сало улучшает зрение, делает кожу мягкой и гладкой, укрепляет иммунитет за счёт ретинола. От него зубы становятся сильными, кости крепкими, нервная система стрессоустойчивой благодаря витамину D. Сало замедляет процесс старения. Увядание организма приостанавливается из-за витамина E, содержащегося в этом продукте. Оно положительно воздействует на мозг и печень.

Несмотря на целебные свойства, существуют и отрицательные последствия. Они проявляются при чрезмерном употреблении сала. Животный жир – это очень калорийный продукт, поэтому желающим сбросить вес он совершенно не подойдёт. Конечно, 10 грамм в день не навредят никому, но следует постоянно помнить об умеренности.

При чересчур частом употреблении сала повышается масса тела, человек набирает лишние килограммы и приобретает сопутствующие заболевания. В первую очередь страдает сердечно-сосудистая система, повышается артериальное давление и ухудшается самочувствие.

Может показаться странным, но сало считается отличным продуктом для спортсменов. Оно наполняет организм необходимой энергией, поэтому его эффективно употреблять перед тренировкой, желательно в первой половине дня. Связано это с высокой калорийностью продукта. Сало достаточно тяжёлая для переваривания пища, поэтому есть его перед сном категорически запрещается, так как вместо отдыха внутренние органы ночью получат дополнительную нагрузку.