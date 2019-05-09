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Кардиологи отмечают, что при жаре людям за 50 свойственна даже потеря сознания и инсульт, поэтому важно придерживаться основных правил. ТОП-5 из них названы в этой подборке.

Уже сегодня в городах России пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, а во всех крупных городах состоятся парады. Синоптики прогнозируют ясную погоду в этот день, ввиду чего врачи напомнили, как уберечь здоровье при жаре на параде к 9 мая.

В первую очередь, следует избегать перегрева организма, который может привести к сбоям в его работе. Тепловому удару подвержен любой человек, но врачи рекомендуют быть особенно осторожными взрослым, и людям с проблемами сердечно-сосудистой системы.

Прежде всего, стоит позаботиться о своем гардеробе: предпочтительна свободная одежда из натуральных тканей. Она позволит отвести тепло, выделяемое телом. Необходимо избегать прямых солнечных лучей, или минимизировать ущерб, надев головной убор.

Помочь организму в жару сможет обычная вода – без добавок и красителей. При отсутствии противопоказаний, лучше пить как можно больше – это восполнит обильные потери воды, уходящей с потом.

Кроме того, жаркая погода несовместима с кофе, сигаретами и алкоголем. Они приводят к спазму сосудов, который ухудшит состояние организма, противостоящего высокой температуре. Если вы почувствовали ухудшение самочувствия, найдите помещение с кондиционером или тень. Постарайтесь успокоиться и как можно меньше двигаться – это снизит риск теплового удара.

Не забывайте, что обилие военной техники создаст облако выхлопных газов, которые усугубят кислородное голодание организма. Важно найти место, где концентрация дыма будет наименьшей. Вместе с тем, стремясь попасть в первые ряды зрителей, не стоит углубляться в толпу – давка затруднит дыхание. Если следовать этим простым советам, то весенний праздник оставит лишь положительные эмоции и хорошее настроение.