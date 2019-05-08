Учёные: Бедные люди весят больше

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Ожирение связано не только с психологическим стрессом, но и с социально-экономическим статусом человека.

Накануне учёные завершили своё исследование в области лишнего веса и причин его возникновения. Они пришли к выводу, что бедные люди весят больше тех, у кого отмечается как минимум средний достаток. Исследование, проведенное Университетом Ливерпуля и Университетом Эдит Коуэн показало, что люди с низким доходом подвержены психологическому стрессу, приводящему их к чрезмерному потреблению пищи.

Проводя анализ данных 150 участников из разных социально-экономических кругов, исследователи обнаружили некую стратегию выживания у полных и одновременно бедных людей. Учёные опросили людей с целью измерения их психологического стресса, эмоционального питания и устойчивости. Респонденты указали свой доход и уровень образования в качестве показателя социально-экономического статуса, а также свой рост и вес для расчета индекса массы тела.

Доктор Шарлотта Хардман построила цепочку взаимосвязи, согласно которой, переживание психологического стресса, связанного с низким доходом, негативно влияет на эмоциональное питание, которое в свою очередь связано с ожирением. Это напрямую говорит о покупке недорогих, но калорийных продуктов питания, которые продаются в неблагополучных районах многих городов и стран.

По мнению учёных, исправить ситуацию может лишь повышение социально-экономического достатка людей, который позволит им питаться правильно и сбалансированно.