Опасная мода: Стоматологи рассказали, почему не следует устанавливать виниры

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Многие пациенты забывают о невозвратном механизме стачивания зубов, которые навсегда утратят естественную эмаль. Малейшие огрехи при установке пластин чреваты серьёзными последствиями для здоровья человека.

В последнее время всё больше видеоблогеров и прочих более-менее знаменитых людей рекламирует виниры, преподнося их как панацею от всех визуальных огрехов зубов. Рекламные буклеты стоматологических клиник обещают голливудскую улыбку в мгновение ока, которая к тому же продержится десятки лет. Однако, эксперты зачастую умалчивают о всех недостатках данной процедуры, чтобы люди беззаботно соглашались наполнить их карман денежными средствами. Опытные стоматологи недавно рассказали, что эта мода довольно опасная, объяснив, почему не следует устанавливать виниры. В первую очередь специалисты рекомендуют отказаться от затеи устанавливать керамические и прочие пластины на свои зубы тем людям, которые не уверены в квалификации специалиста, предлагающего данную операцию. Малейшие ошибки при установке виниров на сточенные резцы могут привести к неплотной прилегаемости пластин к зубам, из-за чего кариес будет развиваться прямо под макетом белоснежной улыбки. Кроме того, стоматологи напомнили и о самой процедуре стачивания зубов, ведь установка виниров сама по себе необратима, а удалённые участки зубной эмали нельзя будет восстановить. Зубы так и останутся без естественной защиты, приобретая при этом критическую чувствительность.

Отдельной головной болью будет уход за пластинами, ведь со временем они станут шероховатыми, а в мельчайшие углубления будут забиваться остатки пищи, требующие регулярной чистки, поэтому забыть о зубной щётке всё же не получится. В список недостатков виниров также можно отнести полнейшее исключение всяческих травм и участия в контактных видах спорта, где могут произойти столкновения. В случае сотрясений от физического воздействия пластины могут потерять свою герметичность, что в итоге приведёт к заболеваниям зубной ткани. Виниры строго противопоказаны и тем людям, которые страдают от неправильного прикуса, непроизвольного скрежета зубами, сжатия челюстей, а также пациентам с крупными пломбами и наличием инфекционных заболеваний.