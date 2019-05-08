Человечество вымрет: Учёные определили угрозу соцсетей на половую активность

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В исследовании участвовали 34 000 человек. Наибольшему риску подвергаются люди старше 25 лет.

21 век ознаменовался ещё одной глобальной проблемой - учёные выявили угрозу соцсетей, которые заняли первое место в жизни человека. Согласно проведённым исследованиям, уже более половины населения занимаются сексом не чаще, чем раз в неделю.

Учёные отмечают, что такими темпами человечество скоро вымрет. В исследовании участвовали 34 000 мужчин и женщин в возрасте от 16 до 44 лет — самые низкие показатели среди людей старше 25 лет и у тех, кто находился в браке. Первый спад произошёл в 2001 году.

Проблема заключается в том, что пары слишком увлечены смартфонами, лентами в социальных сетях и приложениями, что перестают обращать друг на друга внимание. Также на половую активность влияет то, что современный человек много усилий отдаёт учёбе и работе.

Исследователи сделали акцент на том, что растущее гендерное равенство также имеет значение: женщины чувствуют себя менее склонными удовлетворять сексуальные потребности партнера.

Существует риск массовых заболеваний, поскольку половая активность снижает вес, препятствует возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, а также борется с депрессией и повышает иммунитет. В целом отмечается, что нормальный интервал составляет 2-3 дня.