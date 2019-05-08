Психолог рассказал, как противостоять стрессу и приобщиться к спорту

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Спортивный психолог из Университета штата Огайо Стив Граф рассказал, как правильно заниматься спортом, чтоб не бросить.

В настоящее время стресс и беспокойство, влияют на людей из всех слоев общества. Недуг коснулся не только работников офисов и семьянинов, но и учеников старших классов. Психолог, а также доктор Стив Граф рассказал, как человеку противостоять стрессу и приобщиться к спорту. По мнению эксперта, люди подвержены стрессу из-за чрезмерных требований общества к ним, а также собственным «высоким планкам». Всё начинается с влияния родителей, которое тянется за человек долгие годы после избавления от опеки.

Стив Граф не понаслышке знаком с случаями, когда люди начинают заниматься спортом, будь то езда на велосипеде или простые кардио-тренировки, но бросают из-за стресса. Однако, в спорте есть аспекты, которые помогают снизить давление в жизни человека. По мнению доктора, спорт является физической активностью, которая полезна для души и тела. Но не стоит злоупотреблять, поскольку может выйти обратный эффект угнетения, с которым сталкивается 50% людей.

Одного желания мало. Граф рекомендует перед началом тренировок обратиться к консультантам, диетологам, тренерам по кондиционированию и психологу. Все эти люди помогут новичку, оказав не только физическую поддержку, но и моральную. Для каждого человека важно получить информированное согласие о балансе с самим собой. Только так можно избавиться от гнетущего стресса, который способен перерастать в страх