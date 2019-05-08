Названы плюсы кинотерапии - Фильмы про супергероев помогут справиться с фобиями

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Супергеройское кино способно оказать полезный психологический эффект. Фантастические герои закладывают в человеке уверенность, развлекают и отвлекают от проблемы, считают психологи.

Кинотерапия – метод работы психолога с клиентами, основанный на подборе и просмотре картин, способных помочь человеку переосмыслить свои страхи и помочь в личностном росте.

Совместное исследование профессора Менахема Бен-Эзра из Ариэльского университета (Ариэль, Израиль) и доктора Якова Хоффмана из университета имени Бар-Илана (Рамат-Ган, Израиль) показало, что супергеройские фильмы благотворно влияют на состояние психического здоровья. Так, у людей со страхом насекомых и пауков (инсектофобия и арахнофобия) после просмотра ими картин «Человек-Паук» и «Человек-Муравей» на 20% снизились показатели страха.

По мнению доктора Хоффмана, фильмы про супергероев помогут справиться с различными фобиями и необходимо развивать подобного рода терапию. Просмотр фильмов не только развлекает, но и закладывает определенную уверенность в людях.

Профессором искусств и здравоохранения, главой отдела лечения деменции в Университете Западного Лондона доктором Викторией Тишлер названы плюсы кинотерапии. Доктор считает, что такие фильмы как «Мстители» показывают совместную работу разнохарактерных личностей, которые пытаются совместными действиями спасти Вселенную. Такие фильмы, по мнению Тишлер, показывают важную роль социальной поддержки и дружбы в поддержании хорошего психологического здоровья.

Клинический психолог, доктор Рейчел Эндрю считает, что показанные трансформации супергероев в сложных персонажей и присутствие у них уязвимости благотворно влияет на людей. После просмотра таких фильмов фанаты меняют свое представление о том, как необходимо справляться с критическими ситуациями в их собственной жизни.